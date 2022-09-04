“ملك دوري ابطال اوروبا” غائب عن البطولة.. ميسي يستغل غياب رونالدو وينتزع العرش

2022/09/04 | 15:27 - المصدر: يس عراق

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استغل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غياب غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو عن النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، لينتزع عرشه منه.

ويُلقب كريستيانو رونالدو بـ”ملك دوري أبطال أوروبا”، بسبب أرقامه المتميزة في المسابقة، والتي يتفوق بها على جميع منافسيه، غير أنه يغيب عن النسخة الجديدة بسبب حصول مانشستر يونايتد على المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

وبعد غياب رونالدو، أصبح ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في تاريخ البطولة، بالنظر إلى اللاعبين المشاركين في النسخة الجديدة من المسابقة، والتي تنطلق يوم الثلاثاء، مع استبعاد اللاعبين الذين لا يتواجدون فيها.

ووفقا لهذا التصنيف، سيقفز ميسي إلى صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا برصيد 156 مباراة، بعدما كان يحتل المركز الرابع في الترتيب العام.

ويعتبر رونالدو هو اللاعب الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا بـ187 مباراة، يليه الإسباني إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد بـ181 مباراة، ثم تشافي هرنانديز أسطورة برشلونة بـ157 مباراة.

وعلى مستوى الدقائق، سيقفز ميسي إلى المركز الثالث بـ12 ألف و969 دقيقة، بعدما كان في المركز الثالث خلف كاسياس (16 ألف و267 دقيقة)، ورونالدو (16 ألف و189 دقيقة).

كما ستنتقل صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ إلى ميسي برصيد 125 هدفا، سجل أغلبها مع برشلونة، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ويحتل ميسي المركز الثاني في الترتيب العام لهدافي المسابقة الأوروبية عبر التاريخ، خلف كريستيانو رونالدو الذي سجل 141 هدفا.

ومن بين أهدافه الـ125، سجل ميسي 18 هدفا من ركلة جزاء، ليكون الأكثر تسجيلا في اللاعبين المشاركين بالنسخة الجديدة، والثاني في الترتيب العام خلف رونالدو (18 ركلة جزاء).

أما على مستوى التمريرات الحاسمة، فميسي هو الأكثر من بين اللاعبين المشاركين في النسخة المقبلة بـ36 تمريرة، والثاني في الترتيب العام خلف رونالدو (42 تمريرة حاسمة).

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