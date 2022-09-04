2022/09/04 | 15:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:استأنف موظفو مجلس النواب العراقي الأحد عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري،...

ظهرت المقالة موظفو النواب يستأنفون العمل ليجدوا الخزانات منهوبة والحواسيب محطمة والأختام مسروقة أولاً على المسلة.

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