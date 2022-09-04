2022/09/04 | 15:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حددت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، 4 أيلول، 2022، نهاية شهر أيلول موعداً للنظر في...

ظهرت المقالة الاتحادية تحدد نهاية أيلول موعداً للنظر في طعن بشأن استقالة الكتلة الصدرية أولاً على المسلة.

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