2022/09/04 | 15:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلزام وزير التربية بدفع تعويض 40 مليوناً بسبب حادثة سقوط مروحة على طالبة بالنجف.. وثيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/04 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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