المحكمة الاتحادية تحدد 28 من الشهر الجاري للنظر بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية

2022/09/04 | 15:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقالات نواب الكتلة الصدرية.

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