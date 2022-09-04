2022/09/04 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع صدور نتائج انتخابات أكتوبر 2021 النيابية في العراق، بدا أن "التيار الصدري" قد حسم معركة الأوزان والحجوم مع القوى الشيعية المنافسة، بحصوله على الكتلة الأكبر في البرلمان (73 مقعداً)، متفوقاً عليها مجتمعةً، وكان ذلك الفوز البائن، أول نجاح كبير يسجل للتيار وزعيمه، بعد سلسلة من الضربات والتقلبات التي واجهها في السنوات الفائتة.

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