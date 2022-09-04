المحكمة الاتحادية تحدد موعد النظر بطعن قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية

2022/09/04 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تحدد يوم 28 أيلول الحالي للنظر بطعن قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية

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