2022/09/04 | 16:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخدرات تفتك بالعراق.. الداخلية تعلن ضبط 300 كغم و14 مليون حبة خلال عام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/04 | 16:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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