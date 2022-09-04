2022/09/04 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي لتربية النجف الاشرف.وأدناه رابط النتائج: ​https://drive.google.com/drive/folders/1O514omU5_IpHOpJSo6dGwCPI6-2t-2Dd?usp=sharing​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي لتربية النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي لتربية النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).