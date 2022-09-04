تفاصيل جديدة بشأن مقتل موقوف بالرصاص داخل محكمة جنايات نينوى

2022/09/04 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أصدرت شرطة نينوى، اليوم الاحد، بيان توضح فيه تفاصيل حادث قتل متهم بالإرهاب داخل محكمة استئناف نينوى.

وقال بيان الشرطة وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الساعة 12:20 يوم 2022/9/4 استخبرنا من قسم الشرطة القضائية بوجود حادث قتل الموقوف مشعل احمد عماش الموقوف وفق المادة 1/4 ارهاب على ذمة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى داخل محكمة الجنايات الأولى الجانب الأيمن لمدينة الموصل من قبل الجاني بسمان حسن شرابي حماد النمراوي بسب ثار عشائري بواسطة مسدس 9 ملم".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على الجاني اعلاه وضبط سلاح الجريمة من الشرطة القضائية علما أن أبواب المحكمه انفا ممسوكة من قبل منتسبي مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا الى أنه "تم تشكيل فريق عمل بالحادث قاطع مسؤولية 15 اعمال مركز شرطة الدواسة التابع لقسم شرطة الحدباء".

وكانت (بغداد اليوم)، نشرت مقطعا فيديويا اظهر منتسبا امنيا يقتحم مكان موقوف متهم بالإرهاب في محكمة الاستئناف في نينوى، وقتله على الفور.

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