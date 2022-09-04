بسلاحه الشخصي.. منتسب يقتحم محكمة استئناف نينوى ويقتل متهما بالارهاب (فيديو)

2022/09/04 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

اظهر مقطع فيديو، اليوم الاحد، اقتحام منتسب امني لمكان موقوف متهم بالإرهاب في محكمة الاستئناف في نينوى، وقتله على الفور.

كما تفيد المعلومات أن "المنتسب يدعى بسمان حسن شرابي حمادي من مواليد ١٩٨٥ تابع لفوج ٦٤ لواء ٦٠ حشد عشائري الربيعة، وانه مفصول عن الخدمة منذُ ٨ أشهر".

وتشير المعلومات المتداولة الى ان "دافع منتسب الحشد العشائري لقتل المتهم، أنه قتل والده واخوه ما دفعه لقتله".

ولم يتسن لـ(بغداد اليوم) التأكد من مصداقية وصحة المعلومات الواردة بشأن ما ذكر من اسم المنتسب وما اذا كان المتهم المستهدف قد فارق الحياة أم لا.

وتنوه (بغداد اليوم) إلى ان حق الرد مكفول.

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