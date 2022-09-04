الاتحاد الكرة العراقي يقيم المؤتمرَ الفنيّ لمباراةِ البلاي أوف بين فريقي الناصرية ودهوك

2022/09/04 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقامَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأحد، المؤتمرَ الفنيّ لمباراةِ البلاي أوف بين فريقي الناصرية ودهوك في مقرِّ الاتحاد في بغداد.

وقال بيان للاتحاد وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "أقامَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأحد، المؤتمرَ الفنيّ لمباراةِ البلاي أوف بين فريقي الناصرية ودهوك في مقرِّ الاتحاد بحُضور عُضوي لجنة المسابقات علي عبيس وشهاب أحمد وممثلي الأجهزة الأمنيّة والحكام ومديرِ ملعب المدينة الدوليّ ومشرف المُباراة والمُنسق الأمني".

وأضاف البيان، أن "عضو اللجنة علي عبيس، رحب بالحضورِ، وتمنى للفريقين النجاحَ والموفقيّة في تقديمِ مباراةٍ ممتعة تليقُ بمستواهما".

وأوضح، "انها فرصةٌ طيبةٌ لفرقِ الدرجةِ الأولى لتأكيد جدارتها والسعي للوصولِ الى الدوري المُمتاز".

وتابع أنه "تمّ الاتفاقُ في المؤتمرِ الفنيّ على أن تقامَ المباراة بين فريقي الناصرية ودهوك غد الاثنين في ملعبِ المدينة الدوليّ في الساعةِ السادسة مساءً، وسيرتدي فريقُ الناصرية اللونَ الأخضر الكامل وحارس المرمى البنفسجي، فيما سيرتدي فريقُ دهوك اللون الأصفر الكامل وحارس المرمى الأسود الموشح بالأصفر"، مشرا الى أنه "عند انتهاءِ المباراة بين الفريقين بالتعادلِ في وقتها الأصلي سيتم اللجوءُ إلى ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة لحسم نتيجةِ المباراة".

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