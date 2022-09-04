2022/09/04 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعرضت البنية التحتية لخدمة الكابل الضوئي التابع للمشروع الوطني للإنترنت في محافظة صلاح الدين...

ظهرت المقالة اعمال ارهابية تستهدف البنية التحتية للكابل الضوئي في سامراء أولاً على المسلة.

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