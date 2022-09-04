2022/09/04 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اوضحت مديرية شرطة نينوى، حادث قتل موقوف داخل محكمة في مدينة الموصل.وذكر بيان...

ظهرت المقالة منتسب يقتل متهما بالارهاب داخل محكمة الجنايات في الموصل أولاً على المسلة.

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