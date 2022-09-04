ممثل الخامنئي في العراق يحذر من تحريف زيارة الاربعين ببث التفرقة

2022/09/04 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خذر ممثل السيد الخامنئي في العراق، من

تحريف زيارة الاربعين من خلال بث

التفرقة بين الزوار، ودعا زوار

الاربعين ان يحذروا من مؤامرات العدو،

من خلال الاعتماد على مبادئ التوحيد

والنبوة.

وصف آية الله مجتبى

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