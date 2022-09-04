بالأرقام.. الصحة العالمية تكشف

2022/09/04 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبّدت الفيضانات التي ضربت باكستان منذ

الشهر الماضي، المنظومة الصحية في

البلاد خسائر فادحة، بعدما غمرت المياه

الكثيفة قرى بالكام وقضت على مساحات

شاسعة.

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في

باكستان باليتا

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