ايران تخصص 17 ألف حافلة لنقل زائريها الى المعابر الحدودية مع العراق

2022/09/04 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد وزير النقل لشؤون الطرق

والتنمية العمرانية الايراني، إنه تم

تخصيص 17 ألف حافلة لنقل زوار الأربعين

الحسيني الى المعابر الحدودية داخل

ايران.

وقال مساعد وزير النقل شهريار افندي

زادة في تصريح ل

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