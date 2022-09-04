سبعة مصابين باستهداف حافلة إسرائيلية في غور الأردن

2022/09/04 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجيش الإسرائيلي إن “مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على حافلة في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة شخص وستة جنود، أحدهم في حالة خطرة”.

ووقع الهجوم على طريق سريع رئيسي بين الشمال والجنوب يمر عبر غور الأردن في الضفة الغربية، والطريق مليء بالمستوطنات الإسرائيلية والقرى والبلدات الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويت، إن “فلسطينيين أطلقوا النار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار، مشيراً إلى نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

ولفت إلى أنه تم القبض على المشتبه فيهم بتنفيذ العملية، مشيراً إلى تواصل أعمال التمشيط.

وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي بأن بعض المسلحين أطلقوا النار على الحافلة وبعد ذلك أضرموا النار في مركبة وصلوا بها إلى مكان الحادث.

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