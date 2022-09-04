في ظروف غامضة.. إختطاف محامٍ في قضاء المقدادية

2022/09/04 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الأحد، باختطاف محامٍ في قضاء المقدادية تحت ظروف غامضة.

وقال المصدر، إن “المحامي ليث حسن التميمي من أهالي المقدادية اختفى بعد خروجه من المنزل بظروف غامضة، وسط مؤشرات تشير الى تعرضه للإختطاف بعد العثور على سيارته متروكة على جانب طريق بأطراف القضاء”.

وأضاف، أن “قوات الأمن تواصل البحث والتحري لكشف مصير المحامي المختطف، فيما عمّمت توجيهات لنقاط التفتيش في عموم المقدادية وأطرافها للتحري المكثف”.

من جانبها قالت نقابة المحامين العراقيين، في تنويه وجهته إلى المحامين كافة، بشأن حادث اختطاف المحامي ليث التميمي في قضاء المقدادية، بأنها (النقابة)، وبإشراف مباشر من النقيب أحلام اللامي، تتواصل مع الجهات الأمنية كافة في محافظة ديالى”.

وأوضحت أن “البحث لايزال مستمرًا”، مؤكدة أن “النقابة تبذل جهودها الكبيرة، بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصّة، لأجل معرفة مصير الزميل المختطف“.

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