شرطة نينوى تعلن القبض على (12) داعشيا غربي الموصل

2022/09/04 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة نينوى القبض على عدد من عناصر داعش الارهابي والعثور على أسلحة متنوعة غربي الموصل.

وقال مصدر في شرطة نينوى أن “قواتها القت القبض على 12 داعشيا وضبطت (خمسة) أحزمة ناسفة وقنابل يدوية ومتفجرات من مخلفات تنظيم داعش في حي 17 تموز بجانب الموصل الأيمن”.

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