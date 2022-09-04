نهاية شهر أيلول موعد للنظر في طعن بشأن استقالة الكتلة الصدرية

2022/09/04 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، نهاية شهر أيلول موعداً للنظر في طعن بشأن استقالة الكتلة الصدرية.

وذكر بيان للمحكمة، أنه “تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية، وسيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 28/9/2022.

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