الشرطة المجتمعية توقف 5 حالات ابتزاز الكتروني وتعيد امرأة أجنبية الى ذويها

2022/09/04 | 16:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانت التشرد مدة عام كامل.

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