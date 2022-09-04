حرب الطاقة والغاز.. أوروبا تبحث عن

2022/09/04 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل أزمة الغاز التي فاقمها غزو روسيا لأوكرانيا، يزداد إقبال بعض الدول على بدائل لسد الفجوة في إمدادات الطاقة، وهو ما يؤكد خبراء أنه قد "يتسبب في مشكلة عالمية أكبر" تتعلق بإبطاء جهود مكافحة "التغير المناخي".

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