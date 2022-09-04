رد فعل بطولي.. كاميرا مراقبة توثق لحظات إنقاذ مراهقين لأم وابنها من حريق منزلهم

2022/09/04 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مسؤولون في مدينة ليفونيا بولاية ميشيغان الأمريكية برد فعل بطولي لثلاثة مراهقين ساعدوا في إنقاذ أم وابنها من حريق منزل يوم الأثنين الماضي.وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة لجرس باب وقت انطلاقهم لتقديم المساعدة زغم أنهم غرباء عن تلك المنطقة.

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