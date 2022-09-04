الإعمار تحدّد نسب إنجاز طريق الدورة – اليوسفية وموعد افتتاحه

2022/09/04 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع ـ حسن الفواز حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، موعد افتتاح طريق الدورة – اليوسفية، مشيراً إلى أنَّ الطريق يحتوي على أكثر من 12 جسراً.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "الوزارة، أنجزت الفقرات الرئيسة لطريق دورة - يوسفية وبنسبة 95 بالمئة، وبالنسبة نفسها لأعمال الحصى الخابط، أما في ما يتعلق بالأساس القيري، فلم يتبقَ سوى كيلومتر واحد من اصل الطول الكلي البالغ 15 كيلومتراً"، مبيناً، أن "الأعمال الرابطة، إنجزت بشكل تقريبي وبلغت نسبة الإنجاز فيها الى أكثر من 70 بالمئة".وأضاف، أنَّ "افتتاح المشروع سيكون قبل نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أنَّ "المرحلة الأولى منه تضمَّنت العمل بمجسر تقاطع جنوب بغداد يسير بوتيرة جيدة جداً، إذ شارف على الإنجاز، ومن المؤمل خلال الأسبوعين المقبلين، أما المجسر الآخر والذي يعدُّ هو الأطول إذ يبلغ 1300 متر سيتم انجازه بعد 45 يوماً".وأوضح، أن "المشروع شَهِدَ تلكؤاً لسنوات طويلة وما تحقق خلال هذا العام يعدُّ مدعاة للفخر بأنَّ الملاكات قادرة على العمل والإنجاز والإبداع وإزالة المعوقات"، مؤكداً أنَّ "الأعمال المتبقية للمشروع سوف لن تستغرق وقتاً طويلاً ؛ كون تحضيراتها جاهزة وانجاز المشروع بالكامل سيكون قبل نهاية العام". ولفت، إلى أن "المشروع يحسب من أهم الطرق التي انشئت في بغداد بعد العام 2003، و سيكون هو الطريق الرابط بين طريق المرور السريع بغداد - بصرة ومركز مدينة بغداد عند جسر الطابقين سيكون منفذاً جنوبيّاً يضاف الى المنفذ الحالي الذي يشهد اختناقات وازدحامات مرورية مستمرة نتيجة كثافة حركة سير العجلات الداخلة والخارجة"، مستطرداً: إن "المشروع كان مخططاً له منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن لم يتم تنفيذه لظروف مرَّ بها البلد".وتابع، أنَّ "الطريق، يحتوي على أكثر من 12 جسراً، ويبلغ طوله 15 كيلومتراً، وبواقع جسرين فوقيين، فضلاً عن قناطر أنبوبية مزدوجة، وقناطر صندوقية ومطرية"، مشيراً الى أن "المشروع عبارة عن عقدين يتضمن العقد الأول الطريق، والعقد الآخر لإنشاء مجسر يربط الطريق بالمرور السريع بشكل نظامي لتنظيم الدخول والخروج، ويبلغ طول المجسر الأول نحو 1350متراً، والثاني 650 متراً".واستكمل، أن "دائرة الطرق والجسور، لديها أعمال تكميلة لمواكبة التطور الذي حصل في منطقة إنشاء المشروع، بعد أن أصبحت حوله مجمعات سكنية وتجمعات، وبالتالي الأمر يتطلب ضمان حركة هذه الأنشطة الاجتماعية من دون أن يكون هناك تأثير في انسيابية الطريق"، مؤكداً "إعداد خطة لإنشاء جسور عابرة للطريق في بعض الأماكن وإنشاء جسور مشاة إضافية".وأضاف، أن "المشروع ذو أهمية كبيرة، وبالرغم من قلة التخصيصات المالية بسبب عدم اقرار الموازنة، لكنّ الدائرة استخدمت اقصى الصلاحيات بدعم من وزيرة الإعمار والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، من أجل إنجاز المشروع والحد من معوقاته".





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