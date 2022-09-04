عشرات الدعوات القضائية ضد وزير يحمل أربع صفات حكومية

2022/09/04 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن مجمل عدد القضايا المسجلة بحق وزير النفط إحسان عبد الجبار في هيئة النزاهة، مؤكداً أنها بلغت (29) قضية جزائية أحيلت إلى القضاء.

وقال المصدر، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هيئة النزاهة احالت (29) قضية بحق وزير النفط الحالي المدير العام السابق لشركة نفط البصرة إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقية في كافة القضايا".

وبين أن "القضايا التي ما زالت قيد التحقيق بلغت (7) قضايا، فيما أحيلت (3) قضايا إلى محكمة تحقيق أخرى"، مبينا أن "عدد القضايا التي تم إغلاقها من قبل القضاء بلغ (19) قضية".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "القضايا المتهم بها وزير النفط توزعت التهم فيها بين تجاوز صلاحياته، والإهمال الوظيفي الذي تسبب بهدر المال العام، وتسريب وثائق وإفشاء أسرار الجهة التي يعمل فيها، والتلاعب في مناقصات وفرض شركات كمقال ثانوي في التعاقد مع بعض الشركات العالمية، فضلاً عن التواطؤ مع شركات أجنبية، والامتناع عن تنفيد قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص تسليم النفط المصدر من أراضي إقليم كردستان".

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