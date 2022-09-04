الإعلام الأمني: قتل إرهابي واعتقال آخر في وكر بسلسلة جبال حمرين

2022/09/04 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن مقتل ارهابي واعتقال اخر في وكر بسلسلة جبال حمرين.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العمل المهني الذي يقوم به الشجعان في جهاز المخابرات الوطني، كان ومازال يحقق أهدافه المرسومة، فبعد ان شرع الأبطال في هذا الجهاز، يوم أمس، برصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وتزويد الشجعان في صقور الجو في طيران القوة الجوية الأبطال، بمعلومات دقيقة تم تنفيذ ضربة جوية استهدفت خلالها هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".واضافت انه "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين خرجت لتفتيش المكان المستهدف وتمكنت من القاء القبض على إرهابي وقتل إخر والعثور على حزام ناسف ودراجة نارية وعبوة ناسفة وبندقيتين".

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