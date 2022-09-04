صدور مذكرة قبض بحق برلمانية عراقية لتضليل العدالة

2022/09/04 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة أستئناف البصرة الاتحادية

“تحقيق النزاهة “، اليوم الأحد، مذكرة

القاء قبض وتحري على المتهمة “زهرة

حمزة علي البجاري” عضو مجلس النواب

الحالي.

وبحسب بيان لوزارة النفط تابعته وكالة

نون فان “ال

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