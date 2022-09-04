في قضاء الجبايش :موكب حسيني مات الآباء فتسلم الابناء مسؤولية الخدمة (قصة خبرية)

2022/09/04 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند القنطرة الفاصلة بين قضائي المدينة

في محافظة البصرة والجبايش في محافظة ذي

قار نصب موكب القاسم بن الحسن (عليهم

السلام) في نقطة تشهد زخم بشري كبير

لايام عدة يمر منها الزوار المشاية،

فتقدم لهم مختلف ا

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