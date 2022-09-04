إيران تُسيّر 80 رحلة إلى العراق بشكل يومي

2022/09/04 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول شركة مطار الإمام الخميني،

جواد صالحي، اليوم الأحد، انه سوف يتم

تنفيذ 80 رحلة بمناسبة الاربعين ذهابا

وإيابا في قاعة السلام التابعة لهذا

المطار كل 24 ساعة.

وأفادت وكالة مهر الايرانية شبه

الرس

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