البريميرليغ

2022/09/04 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الميركاتو"، أو فترة الانتقالات، التي تشرع أبوابها لبضعة أسابيعن مرتين في السنة، تمثل فترة الآمال لعشاق كرة القدم، باعتبارها الفترة الوحيدة التي يمكن فيها للأندية الأوروبية شراء وبيع اللاعبين.

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