2022/09/04 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بلغ عدد الزائرين الإيرانيين الوافدين عبر منفذ زرباطية الحدودي منذ الأول من شهر أيلول...

ظهرت المقالة 47 ألف زائر إيراني يعبرون منفذ زرباطية للمشاركة بزيارة الأربعين أولاً على المسلة.

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