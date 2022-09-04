2022/09/04 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتبرت صحيفة ذا ناشيونال، الاحد 09/04/2022، ان العراق امام احتمال وقوع المزيد من العنف...

ظهرت المقالة ذا ناشيونال: ماذا لو استقال الكاظمي أولاً على المسلة.

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