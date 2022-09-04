القبض على إرهابي وقتل اخر في صلاح الدين

2022/09/04 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على إرهابي وقتل اخر والعثور على حزام ناسف ودراجة نارية وعبوة ناسفة وبندقيتين في محافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان، ان “العمل المهني الذي يقوم به الشجعان في جهاز المخابرات الوطني، كان ومازال يحقق أهدافه المرسومة، فبعد ان شرع الأبطال في هذا الجهاز يوم أمس، برصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وتزويد الشجعان في صقور الجو في طيران القوة الجوية الأبطال، بمعلومات دقيقة تم تنفيذ ضربة جوية استهدفت خلالها هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة”.

وأضاف البيان، انه “وبعد أن خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف تمكنت من القاء القبض على إرهابي وقتل إخر والعثور على حزام ناسف ودراجة نارية وعبوة ناسفة وبندقيتين”.

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