بالصور.. الزوراء الى أنطاليا التركية للدخول بمعسكر تدريبي لمدة أسبوعين

2022/09/04 | 17:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجّه مساء اليوم الأحد، وفد فريق نادي الزوراء، إلى مدينة أنطاليا التركية، للدخول في معسكر تدريبي يستمر لمدة أسبوعين، تتخلله إقامة مباريات تجريبية، استعداداً للدوري الممتاز.

وقال عبد الرحمن رشيد، عضو مجلس إدارة الزوراء أن “فريقنا سيشد الرحال مساء اليوم، إلى مدينة أنطاليا التركية، بغية الدخول في معسكر تدريبي يستمر من الرابع وحتى الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري”.

وأضاف رشيد “منهاج المعسكر يتضمن خوض مباريات تجريبية أمام الأندية التركية المتقدمة، ومنها ألانيا سبور وأنطاليا سبور، إضافة إلى تكثيف الوحدات التدريبية لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين”.

وأشار الى أن “المعسكر التدريبي سيكون فرصة مثالية للجهاز الفني بقيادة أيوب أوديشو للوقوف على مستويات اللاعبين، والتعرف على ملامح التشكيلة الأساسية، بتواجد نخبة من العناصر المحلية والمحترفة”.

وختم رشيد حديثه بالقول “فريقنا عازم في الموسم الجديد على الظهور بمستوى مميز، والمنافسة على بطولتي الدوري والكأس”.

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