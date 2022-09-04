بمهنية عالية لجهاز المخابرات الوطني.. ضربة جوية تستهدف وكر لتنظيم داعش في حمرين

2022/09/04 | 17:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، استهداف وكر لتنظيم داعش بضربة جوية في حمرين، استناداً على معلومات من جهاز المخابرات العراقي.

وذكرت الخلية في بيان، أن “العمل المهني الذي يقوم به جهاز المخابرات الوطني، كان ومازال يحقق أهدافه المرسومة، فبعد أن شرعت قوة من الجهاز يوم أمس، برصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وتزويد صقور الجو في طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة، تم تنفيذ ضربة جوية استهدفت خلالها هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة”.

وأضافت أن “بعد أن خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف، تمكنت من القاء القبض على إرهابي وقتل آخر والعثور على حزام ناسف ودراجة نارية وعبوة ناسفة وبندقيتين”.

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