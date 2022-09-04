عدّوه قراراً “تعسفياً”.. موقف رافض لموظفي الخطوط الجوية العراقية لقرار وزيرهم

2022/09/04 | 17:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى موظفو شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، موقفاً رافضاً لقرار وزير النقل ناصر حسين بندر، إزاء سحب يد مدير الشركة عباس عمران، فيما اعتبروا القرار “تعسفياً”.

وقال موظفو الشركة، أن “الخلاف بين وزير النقل (المشكوك في شهادته الدراسية) و مدير عام الخطوط الجوية العراقية، جاء على خلفية رفض المدير العام للخطوط تمرير عقود فاسدة يضغط الوزير على الخطوط لتمريرها لأصدقائه والمقربين منه، وكذلك رفضه لتفسير الوزير حول عدد الطائرات العاطلة عن العمل والتي ضخمها الوزير لاغراض مقصودة”.

ونقل أحد مهندسي الخطوط الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه “في يوم الاول من أيلول حصلت مواجهة بين الوزير الذي دخل فجأة لأحد أوكار الطائرات والمدير العام الذي وبّخ الوزير امام الجميع، وأحرجه بالمعلومات التي يمتلكها والتي لم يستطع الوزير الرد عليها، ما وضع بندر في حرج كبير بعد دحض ادعاءاته أمام جميع المهندسين والفنيين”.

وأضاف، ان “الوزير جاء الى الخطوط واختلق قصة توقف ٢٢ طائرة والتي ليس لها وجود، ليقوم لاحقا بسحب يد المدير العام و تكليف المهندس كريم محمد، مدير عام نقل المسافرين والوفود، الذي لم يستطع اصلاح باصات هذه الشركة حتى في ما يتعلق بزجاج نوافذها، ليحل محل المدير العام ويشرف على صيانة الطائرات”.

وأعلنت وزارة النقل، في وقت سابق من اليوم الأحد، سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية عباس عمران.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة وحصلت عليها “خبر برس” (واخ)، انه “استنادا الى موافقة وزير النقل تقرر سحب يد عباس عمران موسى، مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مدة لا تتجاوز 60 يوماً لضمان سير التحقيق”.



وبحسب الوثيقة، ينفذ الأمر بدءاً من تاريخ اليوم الأحد 4/9/2022.



يذكر ان وزير النقل يواجه دعوى قضائية اقامها أحد المدراء العامين في الوزارة للطعن في شهادته، بأنه لا يحمل شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها وانتهت جلسات المحكمة من دون أن يتمكن الوزير ناصر بندر من إبراز ما يثبت انه يحمل هذه الشهادة، وينتظر الجميع يوم ١٢ ايلول المقبل موعداً للنطق بالحكم في المحكمة الاتحادية.

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