كربلاء يعزز صفوفه بمهاجم الشرطة

2022/09/04 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن نادي كربلاء الرياضي، اليوم الاخدتعاقده مع مهاجم فريق الشرطة محمد قاسم نصيف، لتعزيز الفريق الموسم المقبل .وذكر النادي في بيان مقتضب تلقاه/المركز الخبري،ان “المهاجم محمد قاسم نصيف يعزز صفوف […]

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