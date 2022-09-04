الحرس الثوري: هيبة المدمرات الامريكية تدهورت في الخليج

2022/09/04 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري ، اليوم الأحد ، أن “الولايات المتحدة تلقت منا 9 صفعات قوية في الخليج”، لافتا إلى أن “هيبة السفن والمدمرات الأمريكية […]

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