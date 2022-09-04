2022/09/04 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما العلاقة التي تربط صدام حسين بـ عالية النقيب؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: z1IQksUHplk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما العلاقة التي تربط صدام حسين بـ عالية النقيب؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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