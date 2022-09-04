الوكالة الأوروبية: نوع جديد من كورونا في الشتاء

2022/09/04 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واعدقّت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر من متحورات جديدة كليا قد تظهر هذا الشتاء، بعدما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن طفرات حديثة للوباء قد تظهر في الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف، ولم يستبعد مسؤول اللقاحات في الوكالة الأوروبية أن تكون المتحورات الجديدة القادمة أقرب إلى سلالات أوميكرون الأولية التي تجاوزتها الآن إلى حد كبير "أنواع "بي آي 4" و5.



إلا أنه ورغم هذه التحذيرات، أعلنت الوكالة أن اللقاحات المتوافرة حاليا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.



لقاحات معززة أمام نوع جديد تماما جاءت هذه التطورات مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد قبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.



وتشمل هذه اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لأوميكرون الطاغي حاليا تم ترخيصها حديثا إضافة الى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس، وفق الوكالة الأوروبية.



إلا أن المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كافاليري حذر أن على الناس ألا ينتظروا لقاحا خاصا.



وأضاف أن متحوراً جديداً بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم.



كما تابع أن هذه اللقاحات المعدلة الجديدة المضادة لأوميكرون سوف تخصص على نطاق واسع للجرعات المعززة للمسنين والفئات الضعيفة والنساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة.في حين سيحصل عامة الناس بدلا من ذلك على اللقاحات الأصلية المصممة لمكافحة سلالة ووهان.



وأشار كافاليري إلى أن اللقاحات الأصلية لا تزال قادرة على الحماية من كوفيد-19 الحاد ومن الوفاة حتى لو كانت أقل فعالية في الوقاية من العدوى.



اللقاحات القديمة : يشار إلى وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبية كانت أعطت الخميس، موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي فايزر/بايونتيك وموديرنا مخصصة لمكافحة متحورة "بي آي 1" القديمة من أوميكرون.



وهناك لقاح مطور من فايزر مضاد لسلالتي "بي آي 4" و5 يتوقع ترخيصه منتصف سبتمبر، بينما تطور موديرنا لقاحا مشابها. المصدر: أخبار اليوم

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