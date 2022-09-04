مقاتل يطيح بخصمه في 19 ثانية

2022/09/04 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أطاح المقاتل الألماني أبوسوبان محمدوف بالأمريكي داستن ستولتزفوس سريعا في النزال الذي جمعهما مساء السبت، في فرنسا، ضمن دورة “209UFC Fight Night ” للفنون القتالية المختلطة “MMA”.

وتمكن محمدوف من إسقاط المقاتل الأمريكي على أرضية حلبة “Accor Arena” في العاصمة باريس، بضربة قوية بقدمه في الحنك، ومن ثم إنهال عليه بعدة لكمات قوية، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال، بعد 19 ثانية فقط من بدايته.

What a UFC debut for Abus Magomedov

19 seconds!!!#UFCParispic.twitter.com/UYh0BIoUTI

— MMA mania (@mmamania) September 3, 2022

وسجل محمدوف المولود في جمهورية داغستان الروسية، رابع أسرع ضربة قاضية ​​في تاريخ اتحاد (UFC) لفئة الوزن المتوسط، في أول مشاركة له ضمن بطولاته.

وحقق أبوسوبان محمدوف (32 عاما) بذلك انتصاره الخامس والعشرين في مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل أربع هزائم وتعادل واحد.

في المقابل، مني داستن ستولتزفوس (30 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا.

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