2022/09/04 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الاحد 09/04/2022، أن الولايات المتحدة تلقت...

ظهرت المقالة ايران: الولايات المتحدة تلقت 9 صفعات منا في الخليج أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: الولايات المتحدة تلقت 9 صفعات منا في الخليج) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: الولايات المتحدة تلقت 9 صفعات منا في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).