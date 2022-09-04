2022/09/04 | 18:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=12677

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقرير الاسبوعي لسوق العراق للفترة من 28 آب - 1 أيلول 2022) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقرير الاسبوعي لسوق العراق للفترة من 28 آب - 1 أيلول 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).