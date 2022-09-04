التقرير الاسبوعي لسوق العراق للفترة من 28 آب - 1 أيلول 2022



التقرير الاسبوعي لسوق العراق للفترة من 28 آب - 1 أيلول 2022
2022/09/04 | 18:21 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=12677

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