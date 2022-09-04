تتخلّلها عمليات لمكافحة الإرهاب.. إنطلاق مناورات “الأسد المتأهب” العسكرية في الأردن وبمشاركة العراق

2022/09/04 | 18:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلقت مناورات “الأسد المتأهب” العسكرية في الأردن، اليوم الأحد، بمشاركة 27 دولة بينها العراق والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتتخلّلها عمليات حول مكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.

وقال الجيش الأردني في بيان، إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، وستجرى من 4 إلى 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهدفها “العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية”.

وأضاف أن “هذا التمرين صمّم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع”.

وبيّن الجيش الأردني، أنه “سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية التي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها”.

وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية، ومراكز القيادة والسيطرة، ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية.

وتشارك في هذه المناورات أيضاً، بحسب البيان، ألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والعراق والسعودية ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة الى الأردن.

وأجريت آخر مناورات في الفترة من 25 آب/ أغسطس لغاية الخامس من أيلول/ سبتمبر عام 2019 قبيل انتشار جائحة كورونا بمشاركة 28 دولة.

كما أجريت مناورات في 2018 بمشاركة أردنية أميركية فقط خلال الفترة من 15 نيسان/ أبريل لغاية 26 منه وشارك فيها 3500 جندي أميركي.

والأردن حليف أساسي في المنطقة لواشنطن التي قادت في 2014 تحالفا دوليا ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

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