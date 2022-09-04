مصدر يوضح حقيقة لقاء العامري بالصدر خلال اب الماضي- عاجل

2022/09/04 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف مصدر مقرب من تحالف الفتح، اليوم الاحد، حقيقة لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اب الماضي.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العامري لديه بالفعل علاقات مميزة مع الصدر وشكل عامل مهم في تهدئه الكثير من الازمات على مدار سنوات عدة ومنها ازمة الخضراء بعد دخوله على خط تخفيف حدة التراشق الاعلامي والضغط باتجاه منع خروج الازمة عن نطاق السيطرة"واضاف المصدر، انه "وفق المعلومات لم يلتقي العامري بالصدر خلال اب الماضي اي قبل او بعد ازمة الخضراء لكنه في تواصل مستمر مع كل الاطراف من اجل احتواء المواقف"، لافتا الى ان "العامري لعب دور مهم في نزع فتيل الازمة من خلال لقاءاته مع عدة اطراف سياسية مهمة".واشار الى ان" العامري يدرك خطورة الاوضاع في البلاد وتداعياته السياسية والامنية وضرورة حسم الخلافات" مؤكدا ان "لقاء العامري مع الصدري مؤجل ولكن ليس مستحيلا لان الضرورة الوطنية والمصلحة العامة تقتضي الحوار الذي يفضي الى نتائج تلبي طموح الشعب العراقي بكل اطيافه".

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