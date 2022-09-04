مدرب منتخب مصر الأولمبي: نعمل على إيجاد محمد صلاح

2022/09/04 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه يعمل مع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب على "إيجاد محمد صلاح (نجم ليفربول الإنجليزي) جديد في الفريق، ليس في خط الهجوم فحسب، بل في جميع المراكز".

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