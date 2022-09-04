2022/09/04 | 18:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد جدل، وتقارير عدة متضاربة، أعلن، السبت، عن تقدم المحامي المصري الشهير فريد الديب، بالطعن أمام محكمة النقض المصرية ضد الحكم الصادر بإعدام محمد عادل، المتهم بقتل زميلته الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، نيرة أشرف، في واقعة أثارت اهتماما كبيرا في مصر والعالم العربي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أشهر محام مصري" يدافع رسميا عن قاتل نيرة أشرف.. جدل ومبررات قانونية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أشهر محام مصري" يدافع رسميا عن قاتل نيرة أشرف.. جدل ومبررات قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).