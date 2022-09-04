محافظ بغداد يوجه بتشكيل لجنة لتدقيق الأوامر الإدارية والقوائم الخاصة بمحاضري 2020

2022/09/04 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعوجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة لتدقيق الأوامر الإدارية والقوائم الخاصة بمحاضري عام 2020.وأوضح المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العطا، وجه بتشكيل لجنة لتدقيق الأوامر الإدارية والقوائم الخاصة بمحاضري 2020 في مديريات بغداد (الكرخ 1،2،3/ والرصافة 1،2) لغرض المصادقة عليها". وأضاف البيان، أن "محافظة بغداد لا تمتنع عن المصادقة على أوامر المحاضرين كما يُشاع، الا أن مديرية تربية الرصافة الثالثة، لم تُكمل رفع الكُلف المالية لإنجاز إجراءات المصادقة".





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