رئيس الوزراء في العراق.. ما أبرز صلاحياته ولماذا تتناحر الكتل عليه؟

2022/09/04 | 19:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع كل دورة انتخابية جديدة، يحتدم التنافس والصراع للظفر بمنصب رئيس الوزراء بين الكتل السياسية العراقية وخاصة الشيعية، بعد أن تفوقت صلاحياته على مهام رئيس الجمهورية بعد عام 2003.

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